Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Кремле с пониманием отнеслись к ужесточению миграционных норм в Казахстане

Лейла Алиева
В мире
В Кремле с пониманием отнеслись к ужесточению миграционных норм в Казахстане
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия рассчитывает на соблюдение прав россиян при ужесточении миграционных норм в Казахстане. Об этом в пятницу, 27 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в настоящее время появилось большое количество людей, находящихся там транзитом.

— Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан, — пояснил Песков.

При этом он добавил, что Россия продолжит вести диалог с Казахстаном для соблюдения всех законных прав россиян, передает ТАСС.

Недавно правительство Казахстана внесло поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза. В тексте документа говорится, что теперь срок пребывания для иммигрантов без визы на территории Казахстана не может составлять более 30 дней со дня пересечения государственной границы, в общей сложности — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Казахстан Россия Мигранты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте