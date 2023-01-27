В Кремле с пониманием отнеслись к ужесточению миграционных норм в Казахстане

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Россия рассчитывает на соблюдение прав россиян при ужесточении миграционных норм в Казахстане. Об этом в пятницу, 27 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в настоящее время появилось большое количество людей, находящихся там транзитом.

— Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан, — пояснил Песков.

При этом он добавил, что Россия продолжит вести диалог с Казахстаном для соблюдения всех законных прав россиян, передает ТАСС.

Недавно правительство Казахстана внесло поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза. В тексте документа говорится, что теперь срок пребывания для иммигрантов без визы на территории Казахстана не может составлять более 30 дней со дня пересечения государственной границы, в общей сложности — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.