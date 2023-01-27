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Захарова: Слова Байдена подтвердили, что Зеленский не принимает решения на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова: Слова Байдена подтвердили, что Зеленский не принимает решения на Украине
Фото: МИД РФ

Заявление президента США Джо Байдена о подготовке контрнаступления украинских войск свидетельствует, что украинский лидер Владимир Зеленский не принимает какие-либо решения в стране. Об этом в пятницу, 27 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой (улица в Киеве, где находятся высшие органы власти — прим. «ВМ»)? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США, — цитирует дипломата РИА Новости.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобился бы один день, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Байден имеет возможность быстро завершить конфликт на Украине, если отдаст приказ украинским властям. Однако, по его словам, действующий американский лидер не желает останавливать конфликт, поскольку он хочет накачивать украинскую армию новым западным вооружением.

Украина Джо Байден Владимир Зеленский
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