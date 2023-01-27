Свыше 200 миллиардов рублей заработали банки России по итогам 2022 года

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Банки России получили небольшую прибыль в размере 203 миллиардов рублей по итогам прошлого года. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

— В целом за год банковскому сектору удалось полностью компенсировать убыток первого полугодия и выйти на прибыль в размере 203 миллиардов рублей, — говорится в сообщении.

При этом в декабре прошлого года банки получили прибыль в размере 342 миллиардов рублей благодаря валютной переоценке на фоне ослабления рубля, сообщает сайт Банка России.

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