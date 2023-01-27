«Это не вариант»: в Германии заявили, что Берлин не будет предоставлять истребители Украине

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Германия отклоняет требование Украины предоставить ей новые истребители, на текущий момент власти страны заняты реализацией поставки обещанных танков. Об этом в пятницу, 27 января, заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

— Я не вижу немецких боевых самолетов в украинском небе. Тогда придется бомбить позиции на российской территории, чтобы ваши собственные самолеты не могли быть сбиты. Я могу лишь сказать: это не вариант для меня, — сказала она.

Штрак-Циммерман добавила, что в настоящий момент Берлин сконцентрирован на передислокации обещанных танков. По ее словам, предоставление такого вооружения не сделает Германию участником конфликта по международному праву, передают «Известия».

С требованием предоставить Украине самолеты выступил 25 января президент страны Владимир Зеленский. По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он подчеркнул, что Запад «должен открыть поставки» также дальнобойных ракет для Киева.

Политолог Сергей Марков рассказал «ВМ», что на Западе уже приняли решение об отправке истребителей и дальнобойных ракет на Украину. В настоящее время страны НАТО прорабатывают план таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения».