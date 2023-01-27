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Появились кадры с места аварии вертолета Ми-8 во Внукове

Степан Жирнов
Происшествия
Появились кадры с места аварии вертолета Ми-8 во Внукове
Фото: Минобороны РФ
Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал D Карта всех событий

Появились первые кадры вертолета Ми-8. Их опубликовали в Сети в пятницу, 27 января.

На фото можно увидеть поврежденный хвостовой винт.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку в аэропорту Внуково, принадлежит специальному летному отряду «Россия». В обязанности подразделения входит транспортировка должностных лиц Российской Федерации, а также представителей спецслужб и военных.

По предварительной информации, при посадке вертолет зацепил землю лопастями винта. В результате происшествия никто не пострадал.

Подмосковье Аэропорт Внуково Московская область Ми-8
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