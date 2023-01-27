«Они хотят вечно требовать»: немцы высмеяли угрозу Украины не участвовать в Олимпийских играх

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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление Украины, которая пригрозила отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит спортсменам из России и Белоруссии принимать в них участие.

— Тогда украинцы должны оставаться дома. Жду российских спортсменов. Они также соревнуются без флага и гимна. Никто не может возражать против этого. Во всех спорах между органами управления мы всегда должны поддерживать связь с народом, — написал Hari I.

Многие читатели отметили, что подобные бойкоты уже объявлялись в 1980 и 1984 годах. Однако они оказались крайне неэффективны. В текущих условиях ситуация вряд ли изменится. Как пошутил Werner W., это, наоборот, позволит Германии завоевать больше медалей.

— Они хотят все определять и только вечно требовать! Я не думаю, что это хорошо, — заключил Bernhard K.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «ВМ», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным. По его словам, своими требованиями комитет вмешивается во внутреннюю политику России.