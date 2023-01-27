ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

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Украинская армия нанесла удары по Кировскому и Петровскому району Донецка. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

— Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:15 (совпадает с московским временем — прим. «ВМ») — населенный пункт Красногоровка, город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров, — говорится в сообщении.

Через семь минут ВСУ выпустили еще два снаряда этого же калибра по Петровскому району, передает Telegram-канал ведомства.

Украинская армия 16 января выстрелили по Макеевке из реактивных систем залпового огня. Как уточняется, Горняцкий район города был обстрелян в 04:00. В общей сложности украинская армия выпустила шесть ракет.

В декабре 2022 года ВСУ вновь обстреляли находящийся в городе Горловка химический концерн «Стирол». 7 декабря украинская армия впервые произвела обстрел по территории химического концерна.