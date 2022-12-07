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Склад с серой на заводе «Стирол» загорелся в Горловке после обстрела ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Склад с серой на заводе «Стирол» загорелся в Горловке после обстрела ВСУ
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Мэр Горловки ДНР Иван Приходько заявил, что в результате обстрела химического промышленного предприятия «Стирол» со стороны Вооруженных сил Украины загорелся склад с серой.

Он также добавил, что угрозы жизни и здоровью жителей нет. Однако в результате инцидента может распространяться едкий запах химикатов, поэтому глава города порекомендовал людям плотно закрывать окна в помещениях. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщил Приходько в Telegram-канале.

21 ноября сообщалось, что Донецк подвергся массированному обстрелу, самому сильному за последние дни. Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» продолжает следить за развитием событий в регионе.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ утром 6 декабря обстреляли промышленную зону Запорожской АЭС.

«Вечерняя Москва» выяснила, кто сильнее пострадает от разрушения Запорожской АЭС. По словам инженера-физика, эколога Ильи Рыбальченко, сильнее многих при таком раскладе пострадают европейские страны.

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