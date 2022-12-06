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Власти Запорожья сообщили об обстреле ВСУ промзоны Запорожской АЭС

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожья сообщили об обстреле ВСУ промзоны Запорожской АЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

ВСУ утром 6 декабря обстреляли промышленную зону Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Город Энергодар проснулся от раскатов и прилетов. Пока о повреждениях и пострадавших говорить преждевременно, — сказал Рогов в эфире «Соловьев — Live».

21 ноября генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на ЗАЭС, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии. По его словам, авария может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что решение по безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца года. По его словам, для безопасности АЭС обстрелы станции должны прекратиться.

«Вечерняя Москва» выяснила, кто сильнее пострадает от разрушения Запорожской АЭС. По словам инженера-физика, эколога Ильи Рыбальченко, сильнее многих при таком раскладе пострадают европейские страны.

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