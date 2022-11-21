Донецк снова подвергся обстрелу

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков начал работу в зоне специальной военной операции. В каждом номере «Вечерней Москвы» читайте его эксклюзивные интервью, репортажи и аналитические материалы прямо из самого центра событий — Донецкой народной республики.

21 ноября Донецк подвергся массированному обстрелу, самому сильному за последние дни. Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» продолжает следить за развитием событий в регионе.

По городу со стороны Украины было выпущено более 50 снарядов — в основном из гаубиц М-777, поставленных ВСУ странами НАТО. Из-за обстрелов пострадали несколько электроподстанций.

— Без электроснабжения остались части Ленинского, Петровского, Ворошиловского, Киевского, Кировского и Куйбышевского районов, — сообщили в администрации города.

Там же добавили, что не обошлось без жертв: в Петровском районе погибла женщина. По состоянию на 17:40 известно о двух погибших и двух раненых среди гражданского населения. Имеются повреждения жилого фонда и объектов гражданской инфраструктуры.

— Будьте внимательны, берегите себя и близких! Без крайней надобности не выходите на улицу! — напомнил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

А министерство угля и энергетики ДНР сообщило о том, что специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение в Донецке.

— На данный момент свет возвращен в дома большей части абонентов. Работы продолжаются, — отметили в ведомстве.