ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке

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Вооруженные силы Украины вновь обстреляли находящийся в городе химический концерн «Стирол». Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

— Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП «Стирол» в Горловке. Степень разрушений уточняется, — отметил он в своем Telegram-канале.

Напомним, что 7 декабря украинская армия впервые произвела обстрел по территории химического концерна. По словам Приходько, в результате инцидента может распространяться едкий запах химикатов, поэтому глава города порекомендовал людям плотно закрывать окна в помещениях.

Помимо этого, ВСУ 6 декабря обстреляли промышленную зону Запорожской АЭС.

В начале декабря украинская армия нанесла артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмака в Пологовском районе Запорожской области. Временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий также отметил, что ВСУ ежедневно обстреливают объекты гражданской и социальной инфраструктуры Запорожья, но «получают достойный и сокрушительный отпор». По его словам, границы Запорожской области «надежно защищены».