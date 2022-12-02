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ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию Токмака в Запорожской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию Токмака в Запорожской области
Фото: shutterstock

ВСУ нанесли артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмака в Пологовском районе Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в пятницу, 2 декабря.

— Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмака Пологовского района, отработала система ПВО в небе над Мелитополем, пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре, — написал Балицкий в Telegram.

Врио губернатора также отметил, что ВСУ ежедневно обстреливают объекты гражданской и социальной инфраструктуры Запорожья, но «получают достойный и сокрушительный отпор». Балицкий подчеркнул, что границы Запорожской области «надежно защищены».

25 ноября в запорожской администрации сообщили о пресечении попытки группы украинских диверсантов прорваться в глубь обороны региона. При столкновении ВС России с ВСУ союзным силам удалось уничтожить более 40 украинских солдат, а также бронетехнику. Так, российские военные уничтожили три бронеавтомобиля и несколько пикапов.

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