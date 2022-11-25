Более 40 пытавшихся пойти на прорыв в Запорожье украинских военных уничтожены

Фото: Минобороны РФ

Попытка группы украинских диверсантов прорваться пресечена в Запорожской области. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

— Пресечена попытка украинской ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области, — заявил он.

По словам Рогова, при столкновении удалось уничтожить более 40 украинских солдат, а также бронетехнику. Так, российские военные уничтожили три бронеавтомобиля и несколько пикапов, передает слова Рогова РИА Новости.

Недавно в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Павловка.

До этого официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России начали наступление на Донецком направлении. По его словам, в ходе боев за сутки национальная армия ликвидировала свыше 120 украинских военнослужащих и 13 единиц техники.

Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич заявил, что установленные украинским правительством ограничения на выезд жителей страны на территорию Запорожской области РФ могут расцениваться как преступление против своих граждан.