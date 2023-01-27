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Мужчину, который убил свою бывшую жену в Подмосковье, арестовали

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, который убил свою бывшую жену в Подмосковье, арестовали
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Суд в Подмосковье арестовал мужчину, который убил свою бывшую жену и спрятал ее тело на балконе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 27 января.

По ее словам, 45-летнему жителю столицы предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Преступление, о котором идет речь, произошло в подмосковных Мытищах в квартире жилого дома вечером 28 декабря 2022 года. Мужчина приехал в гости к бывшей жене. Во время совместного распития алкогольных напитков собутыльники поссорились. По версии следствия, в разгар конфликта злоумышленник схватил чайник и ударил им по голове бывшую супругу. Затем он схватил нож и несколько раз ударил женщину ножом, отчего она скончалась на месте преступления.

Чтобы скрыть преступление, фигурант спрятал тело на балконе и скрылся из квартиры. Мужчина несколько дней писал СМС дочери с телефона погибшей. Однако 25 декабря злоумышленник явился в полицию с повинной и обо всем рассказал.

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