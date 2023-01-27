Собянин рассказал, как выявление незаконных построек помогает беречь архитектурный облик Москвы

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

В столице идет активная работа по реставрации исторических объектов и выявлению незаконных построек, которые искажают облик города. Об этом в пятницу, 27 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— В зоне особого внимания Центральный округ — в нем расположено большое количество уникальных исторических зданий, требующих реставрации, — отметил он.

В общей сложности за прошлый год специалисты восстановили 144 объекта, среди них 14 объектов культурного наследия. Глава города добавил, что в 2022 году на территории Центрального административного округа выявили 654 объекта самовольного строительства и демонтировали свыше 300 незаконных строений.

Это решение позволило освободить более 13,6 тысячи квадратных метров общественного пространства — в частности, теперь там могут появиться зеленые зоны, детские, спортивные площадки и другие социально важные объекты, написал Собянин в своем Telegram-канале.

11 января глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил о завершении реставрации фасадов служебного флигеля, входящего в ансамбль усадьбы Голицыных. Специалистам Мосгорнаследия удалось воссоздать утраченный и отреставрировать сохранившийся лепной декор фасадов.

Накануне мэр рассказал, что новую школу с дошкольным отделением готовят к сдаче в районе Аэропорт в текущем году. К настоящему моменту специалисты уже подготовили на объекте монолитные конструкции и выполнили отделочные работы на 50 процентов.