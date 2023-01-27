Организатор незаконной свалки в Москве заплатил 12 миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Мужчина, организовавший незаконную свалку в ТиНАО, возместит нанесенный природе ущерб. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 27 января.

По ее словам, в Межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы поступило обращение по поводу организации незаконной свалки в Рязановском поселении. Сотрудники ведомства провели проверку, которая подтвердила полученную информацию. Площадь загрязненного участка составила два гектара, а общий объем отходов, в том числе твердого коммунального и строительного мусора, превысил 120 кубических метров.

По данному факту ведомство подало в Королевский городской суд Подмосковья иск о возмещении причиненного ущерба.

— Суд встал на сторону ведомства и постановил взыскать с организатора свалки 12 миллиардов рублей. Прокуратура взяла под контроль исполнение решения суда, — рассказала Нефедова.

Ранее за организацию свалки вблизи жилых домов в Подмосковье арестовали генерального директора местной фирмы.