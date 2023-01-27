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Приметы и советы

Мальчику с ампутированными пальцами, которого истязал отчим, установят протезы

Евгений Жуков
Общество
Мальчику с ампутированными пальцами, которого истязал отчим, установят протезы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мальчику, которому столичные врачи ампутировали восемь пальцев из-за издевательств отчима, установят протезы. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Врачи сумели спасти сухожилия, чтобы в дальнейшем на месте ампутированных пальчиков можно было сделать хорошие протезы. Договоренность о протезировании уже есть, средства мы найдем, — написала Ярославская в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что ребенок был госпитализирован с отмороженными пальцами. Его родители сообщили, что «мальчик лепил снеговика без перчаток», однако позже выяснилось, что отчим неоднократно издевался над ребенком и избивал его, что и стало отчасти причиной серьезных травм.

В частности, отчим несколько дней не давал матери сына обратиться к врачу, чтобы помочь ребенку. Позже злоумышленника задержали и доставили в отдел Следственного комитета. Сообщалось, что ведомство даст правовую оценку действиям матери мальчика.

Позднее стало известно, что Зюзинский районный суд арестовал мужчину.

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