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Более тысячи человек стали участниками акции ко Дню полного снятия блокады у Музея Победы

Евгений Жуков
Город
Более тысячи человек стали участниками акции ко Дню полного снятия блокады у Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Больше тысячи человек собрались возле стен Музея Победы, чтобы зажечь бенгальские огни в память о 872 днях блокады Ленинграда. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Флешмоб завершил всероссийскую сетевую акцию «Искра надежды». Виртуальное мероприятие началось в Музее Победы 18 января, в день 80-летия прорыва блокадного кольца. Всего же за время проведения онлайн-акции в соцсетях в ней приняли участие более 30 тысяч человек, в том числе учащиеся более 300 школ программы «Школьный музей Победы» и более 150 музеев, участвующих в проекте «Территория Победы».

— Вечером 27 января эти виртуальные «искры» превратились в настоящие искры от бенгальских огней, чтобы напомнить современникам о подвиге героев Великой Отечественной войны и их примером воодушевить сегодняшних воинов, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Музее Победы прошел показ спектакля «Мое Ленинградское детство» накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спектакль подготовил независимый театр для всей семьи «Мамин театр».

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