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Folha de Sao Paulo: да Силва отказал ФРГ в поставке боеприпасов для Leopard

Полина Долганова
В мире
Folha de Sao Paulo: да Силва отказал ФРГ в поставке боеприпасов для Leopard
Фото: Pixabay

Бразильский лидер Луис Инасиу да Силва отказал правительству Германии в просьбе поставить боеприпасы для танков Leopard. Об этом в пятницу, 27 января, пишет издание Folha de Sao Paulo.

— Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии, — говорится в материале.

До этого в Германии сообщили о решении поставить Киеву танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход спецоперации — в материале «Вечерней Москвы».

Leopard 2 — это основной боевой танк немецкой армии и ряда других европейских. Его разработали в Германии в конце 1970-х годов. На данный момент самые распространенные модификации А4, А5 и А6, но есть и наиболее современная версия 2А7+.

Немецкое правительство уже сообщило, что отправит украинской стороне 14 танков Leopard 2 A6. Однако вполне вероятно, что в распоряжении вооруженных сил Украины окажутся и более ранние модели.

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