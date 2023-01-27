Названы лауреаты премии «Золотой орел»

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В Москве в пятницу, 27 января, проходит церемония вручения 21-й национальной кинопремии «Золотой орел».

Вечер начался с выступления генерального директора киноконцерна Карена Шахназарова.

В номинации «Лучший фильм» награду получила картина «Чемпион мира» Алексея Сидорова. Он, в свою очередь, был признан лучшим режиссером.

Награду за лучшие женскую и мужскую роли получили актеры Ирина Старшенбаум и Иван Янковский, сыгравшие в картинах «Здоровый человек» и «Чемпион мира» соответственно.

Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Евгений Миронов («Сердце Пармы»).

«Золотого орла» за вклад в индустрию отечественного кинематографа посмертно получил Владимир Наумов, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал в прокате более 5 миллиардов рублей и стал самым кассовым фильмом в истории российского кино. Так, общие сборы кинокартины составили 5 066 359 564 рубля при заявленном бюджете в 850 миллионов рублей.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.