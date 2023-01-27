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Командир «Ахмата» предсказал взятие ДНР под полный контроль в течение месяца

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Командир «Ахмата» предсказал взятие ДНР под полный контроль в течение месяца
Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов спрогнозировал взятие Донецкой народной республики (ДНР) российской армией под полный контроль в течение месяца-полутора. Об этом в пятницу, 27 января, он заявил в эфире телеканала «Россия 1» .

По его словам, украинские военнослужащие начинают отступать и несут потери, в то время как Вооруженные силы России продолжают движение вперед.

Алаудинов отметил, что продвижению российских подразделений способствует изменившийся формат ведения боевых действий, который предполагает активное использование поражающих боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что взятие Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации на Украине. По его словам, это обеспечит выход российских войск на Красноармейское и Кураховское направления.

Украина Спецоперации Россия ДНР
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