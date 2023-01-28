Посол Украины во Франции рассказал, сколько танков пообещали Киеву западные страны

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Западные государства пообещали передать украинской стороне 321 тяжелый танк, сообщил журналистам в пятницу, 27 января, посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

По его словам, эта цифра складывается из официальных подтверждений о поставках тяжелых вооружений рядом западных стран. Дипломат в эфире французского телеканала BFMTV подчеркнул, что сроки поставок различаются, однако Киеву нужна эта военная помощь «как можно скорее».

Омельченко также отметил, что в Киеве осознают риски того, что доставка тяжелого вооружения из-за океана может растянуться на многие месяцы. Именно по этой причине президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что танки нужны уже сейчас, заявил дипломат.

— Если они прибудут в августе или сентябре – будет слишком поздно, — резюмировал Омельченко.

Накануне министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж должен помочь украинской стороне не только обороняться, но и вернуть свои суверенитет и независимость.

До этого стало известно, что у Франции имеется небольшое количество танков Leclerc, поэтому их передача Украине бесполезна. Отмечается, что Leclerc требуется существенная материально-техническая поддержка. Например, 13 таких танков в Румынии обслуживают 200 человек и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.