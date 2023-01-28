Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон в минувшую пятницу, 27 января, заявил, что хочет продолжать диалог с Россией, несмотря на критику со стороны западных коллег.

В ходе выступления во время приема в Елисейском дворце по случаю Нового года по лунному календарю, которое транслировалось на странице офиса президента в социальной сети Twitter, Макрон напомнил, что его «могли упрекать» в том, что он ведет диалог с Москвой. Французский лидер подчеркнул, что продолжит этот диалог.

Вместе с этим глава Пятой республики заявил, что обеспечение порядка в мире является «общей ответственностью», пишет ТАСС.

До этого посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные государства пообещали передать украинской стороне 321 тяжелый танк. По его словам, эта цифра складывается из официальных подтверждений о поставках тяжелых вооружений рядом западных стран.

Накануне министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж должен помочь украинской стороне не только обороняться, но и вернуть свои суверенитет и независимость.