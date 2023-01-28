«Большая семерка» поддержала инициативу Евросоюза по введению потолка цен на дизель из РФ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Страны «Большой семерки» дали понять Евросоюзу, что не возражают против введения предельной цены на дизельное топливо из России на уровне 100-110 долларов за баррель. Об этом в пятницу, 27 января, сообщило информационное агентство Bloomberg на источник в G7.

По сведениям собеседника агентства, в ЕС озвучили предельную цену в 100 долларов за баррель, в свою очередь в «группе Семи» предложили установить лимит на чуть более высокой отметке, предположив, что чересчур низкий потолок цен на дизель может вызвать скачок цен на топливо или перебои с ним в Европе.

Отмечается также, что обсуждения этого вопроса между сторонами продолжаются, однако участники ожидают, что смогут достигнуть соглашения к началу февраля.

Агентство указывает, что стоимость фьючерсов на дизельное топливо на лондонской бирже ICE составляет 125 долларов за баррель, указывает агентство.

До этого сообщалось, что при покупке нефтепродуктов со скидкой ограничение будет на уровне 45 долларов за баррель. Утверждается, что ЕС и G7 хотят ввести потолок цен на российский экспорт в третьи страны, однако уровень цен варьируется и является нестабильным.