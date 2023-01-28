Посольство РФ призвало США заниматься правами человека в своей стране

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Администрация США обязана обращать внимание на соблюдение прав человека в собственной стране, а не упрекать других в пренебрежении ими. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 27 января, комментарии российского посольства в Вашингтоне.

Российские дипломаты обратили внимание на очередные антироссийские высказывания представителей американской администрации. На этот раз они вменяют РФ несоблюдение прав человека в связи с решением Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинской группы.

Дипмиссия призвала американских чиновников прекратить вмешательство в российские внутренние дела и работу компетентных органов РФ. Об этом сообщается на канале российского посольства в Вашингтоне в Telegram.

В комментарии подчеркивается, что в Конституции РФ закреплен «принцип самостоятельности судебной власти». Дипломаты отметили, что суды независимы от чьей-либо воли и при осуществлении своих функций подчиняются исключительно закону. В дипмиссии заявили, что не потерпят попыток дискредитировать конституционные основы государства.

На прошлой неделе в российском посольстве заявили, что планы США передать российские активы Украине подрывают к ней доверие как к «гаранту» свободного предпринимательства.