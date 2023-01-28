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Пелоси отказалась смотреть видео с покушением на ее супруга

Лейла Алиева
В мире
Пелоси отказалась смотреть видео с покушением на ее супруга
Фото: gcas2018team / CC BY 2.0

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не станет смотреть видео с избиением мужа.

Недавно суд Сан-Франциско решил опубликовать записи с нагрудных камер полицейских и другие материалы по нападению на супруга Пелоси.

— Я не слушала звонок в 911, я не слушала признание, я не видела взлома, и у меня нет абсолютно никакого намерения видеть смертоносное покушение на жизнь моего мужа, — призналась Пелоси в интервью американскому каналу MSNBC.

По ее словам, муж уже идет на поправку, однако лечение займет еще некоторое время.

28 октября злоумышленник, вооружившись молотком, ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Целью мужчины было нападение именно на конгрессвумен, однако самой Пелоси в этот момент в доме не было.

Позже полиция установила личность нападавшего. Им оказался 42-летний Дэвид Депепи. Мужчину обвинили в попытке убийства, вооруженном нападении, незаконном проникновении в дом и жестоком обращении с пожилыми людьми. При этом мотив нападения на семью Пелоси не называется.

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