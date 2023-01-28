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Названы самые дорогие авиабилеты с вылетом из России в 2022 году

Лейла Алиева
Общество
Названы самые дорогие авиабилеты с вылетом из России в 2022 году
Фото: Pexels

За самый дорогой авиабилет в прошлом году россияне заплатили более чем миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

Так, самый дорогой билет обошелся в 1 397 174 рубля, а оформили его для перелета в бизнес-классе по направлению Санкт-Петербург — Лос-Анджелес и обратно. Вторым по стоимости оказался билет бизнес-класса по маршруту Москва — Торонто и обратно, за него заплатили 949 206 рублей.

В тройку лидеров также вошел перелет из Москвы в Дубай и обратно за 662 645 рублей, он тоже осуществлялся бизнес-классом. Среди самых дорогих направлений оказались полеты по направлениям Москва — Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнака, Вена, Лиссабон, Денпасар, Ницца и Бухарест, передают «Известия».

Летний сезон — время путешествий и туристических приключений. И многие россияне уже сейчас планируют, куда отправятся в отпуск в грядущем теплом сезоне. «Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.

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