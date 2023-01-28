Врач назвала главную ошибку при лечении кашля

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Главная ошибка при кашле — самостоятельное лечение без консультации специалиста. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, причины кашля могут быть самыми разными. Так, это может стать побочным эффектом при приеме гипотензивных препаратов, при сердечной недостаточности или аллергии.

— Лечение нужно совершенно разное, в зависимости от причины. Необходимо поставить диагноз. Иначе бессмысленно пить какие-то средства, например, выводящие мокроту, когда причина не в этом, — пояснила специалист.

При этом, если не узнать вовремя причину кашля, то можно потерять время на его лечение и тем самым навредить своему здоровью еще больше, предупредила Чернышова в беседе с «Москвой 24».

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