На заводе СВАРЗ планируют произвести 1300 остановочных павильонов нового типа

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На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) планируют произвести 1300 остановочных павильонов нового типа в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Преимущества остановок нового типа для пассажиров заключаются в комфортных лавках для ожидания транспорта, крышах увеличенной площади, USB-разъемах для зарядки телефонов и информационных пилонах с онлайн-расписанием транспорта.

Уточняется, что в 2023 году планируется изготовить на 50 процентов больше остановок, чем в минувшем году.

До этого сообщалось, что все трамвайные депо в столице будут реконструированы и адаптированы под новые вагоны в 2023 году. А к концу 2024 года специалисты планируют завершить работы старейшего трамвайного депо имени Апакова в центре города, куда поступят 60 новых современных трамваев. Кроме того, до 2025 года построят новое Нагатинское трамвайное депо на месте бывшего седьмого троллейбусного парка.