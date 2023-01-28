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Шесть тонн апельсинов, 26 крыс и игуана: россиянам рассказали о съемках «Чебурашки»

Лейла Алиева
Общество
Шесть тонн апельсинов, 26 крыс и игуана: россиянам рассказали о съемках «Чебурашки»
Фото: Чебурашка, 2023 год

Живописный дом для друзей в фильме «Чебурашка», где жил Гена — декорация, а надзорная башня и зимний сад были сняты на территории санатория Орджоникидзе в Кисловодске.

Кроме того, во время съемок не было такого жаркого солнца — это работа цветокорректоров. По словам актера Сергея Гармаша, который сыграл Гену, прохладная погода часто мешала съемочной группе.

— У нас было немало ночных сцен. Когда холодными ночами при температуре плюс пять нужно было изображать праздник, радость, лето и раздеваться, было чуть не по себе, — признался он.

Помимо актерского состава, в фильме снялись 26 крыс, восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, бульдог и игуана. А для начальной сцены с апельсиновым градом пришлось запастись шестью тоннами цитрусовых. При этом значительную часть апельсинов после этого забрала съемочная группа, пишет Teleprogramma.pro.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.

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