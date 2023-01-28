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Более 500 тысяч москвичей приняли участие в мероприятиях ко Дню студента

Лейла Алиева
Город
Более 500 тысяч москвичей приняли участие в мероприятиях ко Дню студента
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 500 тысяч учащихся высших учебных заведений столицы приняли участие в мероприятиях ко Дню студента, которые прошли с 25 по 27 января. Об этом в субботу, 28 января, рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

— В Москве много студентов с разными интересами. Мы постарались учесть их при подготовке обширной интерактивной программы: одни ребята любят спортивные мероприятия, другие — интеллектуальные. Три дня пролетели ярко и динамично, — отметила она.

В первый день студенты и девушки с именем Татьяна смогли бесплатно покататься на 28 ледовых площадках города. А на катках в Парке Горького и на ВДНХ прошел парад студентов столичных вузов Москвы.

Также в Парке Горького состоялся первый студенческий хоккейный турнир в формате три на три. Победу одержала команда Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 января мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Татьяниным днем. Он подчеркнул, что учеба в вузе — прекрасная пора, а это время подходит для строительства планов и мечтания о высоком.

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