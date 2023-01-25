Сергей Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

Фото: Администрация президента РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Татьяниным днем.

— Татьянин день воплощает в себе лучшие традиции студенчества... Поздравляю с Днем российского студенчества! — сказал глава города.

Он подчеркнул, что учеба в вузе — «прекрасная пора». Это время подходит для строительства планов, мечтания о высоком и наслаждения молодостью, написал Собянин в Telegram-канале.

25 января в Москве открылся флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» кластер «Ломоносов». Собянин уточнил, что в открывшемся объекте разместятся компании, которые осуществляют научно-технологическую и внедренческую деятельность.

Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

Новый кластер также посетил российский лидер Владимир Путин. Глава государства присутствовал на открытии объекта в сопровождении Сергея Собянина и ректора МГУ Виктора Садовничего.