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Пожар произошел на станции метро «Каширская»

Лейла Алиева
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Пожар произошел на станции метро «Каширская»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, метро Каширская Карта всех событий

В вестибюле станции столичного метро «Каширская» произошел пожар. Об этом в субботу, 28 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

По его словам, пожар в вестибюле станции метрополитена «Каширская» произошел около полудня. Станция находится на стадии строительства.

Площадь пожара составила десять квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Другой пожар вспыхнул в складском помещении в ночь на субботу на 65-м километре Московской кольцевой автодороги в Московской области. По информации экстренных служб, площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров.

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