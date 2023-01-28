Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя переезжать 31 января Народный календарь. Как получить богатство 29 января Народный календарь. Чего нельзя делать женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни Народный календарь. Как спастись от колдунов в Павлов день 28 января Народный календарь. Почему нельзя стричь волосы 27 января
Пожар произошел на станции метро «Каширская»
Москва, метро Каширская Карта всех событий
В вестибюле станции столичного метро «Каширская» произошел пожар. Об этом в субботу, 28 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.
По его словам, пожар в вестибюле станции метрополитена «Каширская» произошел около полудня. Станция находится на стадии строительства.
Площадь пожара составила десять квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
Другой пожар вспыхнул в складском помещении в ночь на субботу на 65-м километре Московской кольцевой автодороги в Московской области. По информации экстренных служб, площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров.
Эксклюзивы
Ялта, лето, шведский стол: российские отели переходят на единый формат «Все включено» Караул, квартиру украли: мошенники стали похищать жилье уехавших из города москвичей «Хорошее время для ремонта»: как изменятся цены на стройматериалы в 2023 году Метеоролог Леус рассказал, какой будет погода в Москве на выходных Десять этажей науки: чем уникален новый кластер «Ломоносов», открывшийся в Москве
Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя переезжать 31 января Народный календарь. Как получить богатство 29 января Народный календарь. Чего нельзя делать женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни Народный календарь. Как спастись от колдунов в Павлов день 28 января Народный календарь. Почему нельзя стричь волосы 27 января
Проще, чем кажется