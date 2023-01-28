Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение с Каширского шоссе перекрыли после пожара на станции «Каширская»

Лейла Алиева
Происшествия
Движение с Каширского шоссе перекрыли после пожара на станции «Каширская»
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Москва, улица Маршала Шестопалова Карта всех событий

Движение транспорта с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова временно перекрыли. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— В связи с возгоранием в районе станции метро «Каширская» (западный вестибюль) движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрыто, — говорится в сообщении.

Движение с Каширского шоссе перекрыли после пожара на станции «Каширская» Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» столичных автовладельцев призвали выбирать пути объезда.

Пожар, о котором идет речь, возник в этот же день в вестибюле станции. «Каширская» на данный момент находится на этапе строительства. По предварительным данным, никто не пострадал.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте