Движение с Каширского шоссе перекрыли после пожара на станции «Каширская»
Движение транспорта с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова временно перекрыли. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— В связи с возгоранием в районе станции метро «Каширская» (западный вестибюль) движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрыто, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» столичных автовладельцев призвали выбирать пути объезда.
Пожар, о котором идет речь, возник в этот же день в вестибюле станции. «Каширская» на данный момент находится на этапе строительства. По предварительным данным, никто не пострадал.