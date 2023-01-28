Движение с Каширского шоссе перекрыли после пожара на станции «Каширская»

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москва, улица Маршала Шестопалова Карта всех событий

Движение транспорта с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова временно перекрыли. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— В связи с возгоранием в районе станции метро «Каширская» (западный вестибюль) движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрыто, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» столичных автовладельцев призвали выбирать пути объезда.

Пожар, о котором идет речь, возник в этот же день в вестибюле станции. «Каширская» на данный момент находится на этапе строительства. По предварительным данным, никто не пострадал.