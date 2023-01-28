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Приметы и советы

Стрелявшим по мирному населению в Иерусалиме оказался 13-летний подросток

Лейла Алиева
В мире
Стрелявшим по мирному населению в Иерусалиме оказался 13-летний подросток
Фото: Unsplash

Открывшим стрельбу по людям в Восточном Иерусалиме оказался 13-летний подросток. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в местной полиции.

— Аварийно-спасательные службы эвакуировали двух пострадавших в результате стрельбы — отца и сына — в среднетяжелом состоянии. На месте происшествия работают крупные силы полиции, — отметили правоохранительные органы в Twitter.

После проверки личности стрелка стало известно, что это подросток в возрасте 13 лет. Пистолет, из которого он стрелял, был изъят сразу же на месте. Полиция также назвала произошедшее «подозрением на теракт».

Стрельба, о которой идет речь, произошла в этот же день в городе Давида в Иерусалиме. В результате произошедшего два человека получили ранения. Самого стрелка нейтрализовали. Местные СМИ называют инцидент «предполагаемым терактом».

Накануне полиция Израиля сообщила о теракте в синагоге Иерусалима. В результате теракта погибли по меньшей мере семь человек и десять пострадали.

Полиция Подростки Терроризм Иерусалим стрельба
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