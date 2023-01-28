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Приметы и советы

Неизвестный открыл огонь по людям в Восточном Иерусалиме

Лейла Алиева
В мире
Неизвестный открыл огонь по людям в Восточном Иерусалиме
Фото: Unsplash

В городе Давида в Иерусалиме мужчина открыл стрельба по мирному населению. Об этом в субботу, 28 января, сообщает газета Jerusalem Post.

В результате произошедшего два человека получили ранения. Самого стрелка нейтрализовали. Местные СМИ называют инцидент «предполагаемым терактом».

В настоящее время на месте происшествия дежурит полиция.

Видео: Telegram / Shot

Накануне полиция Израиля сообщила о теракте в синагоге Иерусалима. В результате теракта погибли по меньшей мере семь человек и десять пострадали.

В ноябре прошлого года у центральной автобусной станции «Иерусалим» произошел мощный взрыв. Через несколько минут в одном из рядом стоящих автобусов на той же станции произошел второй взрыв. Позже трех палестинцев задержали в городе в связи с инцидентам.

Другой теракт произошел в Стамбуле примерно. В этот момент на улице было людно, о чем говорит множество видеозаписей с места происшествия. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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