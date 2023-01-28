Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Подпускала к себе меня одну»: Шукшина рассказала о совместной работе с Чуриковой

Евгений Жуков
Общество
«Подпускала к себе меня одну»: Шукшина рассказала о совместной работе с Чуриковой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Мария Шукшина рассказала о работе в совместных проектах с народной артисткой России Инной Чуриковой. По словам знаменитости, недавно ушедшая из жизни Чурикова была настоящим профессионалом своего дела.

— В фильме «Узкий мост» Инна Михайловна играла мою свекровь. Характер у ее героини был тот еще — женщина-повелительница, у которой со всеми плохие отношения. И вот ее гримируют, она в костюме и уже полностью в этом образе. Съемочная группа просто боялась к ней подходить, — поделилась воспоминаниями Шукшина.

Артистка также рассказала, что всю необходимую информацию, предназначавшуюся Чуриковой, съемочная группа передавала через нее.

— Она подпускала к себе меня одну. А кнопку «выкл» для выхода из образа она нажимала только дома, — передает слова 55-летней актрисы портал Starhit.

Инна Чурикова умерла 14 января, ей было 79 лет. Супруг артистки заявил, что ее кончины никто не ожидал. Во время церемонии прощания в храме муж и сын артистки встали на колени около ее гроба.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что Чурикова страдала от онкологии.

Знаменитости Мария Шукшина Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте