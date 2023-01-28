«Подпускала к себе меня одну»: Шукшина рассказала о совместной работе с Чуриковой

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Актриса Мария Шукшина рассказала о работе в совместных проектах с народной артисткой России Инной Чуриковой. По словам знаменитости, недавно ушедшая из жизни Чурикова была настоящим профессионалом своего дела.

— В фильме «Узкий мост» Инна Михайловна играла мою свекровь. Характер у ее героини был тот еще — женщина-повелительница, у которой со всеми плохие отношения. И вот ее гримируют, она в костюме и уже полностью в этом образе. Съемочная группа просто боялась к ней подходить, — поделилась воспоминаниями Шукшина.

Артистка также рассказала, что всю необходимую информацию, предназначавшуюся Чуриковой, съемочная группа передавала через нее.

— Она подпускала к себе меня одну. А кнопку «выкл» для выхода из образа она нажимала только дома, — передает слова 55-летней актрисы портал Starhit.

Инна Чурикова умерла 14 января, ей было 79 лет. Супруг артистки заявил, что ее кончины никто не ожидал. Во время церемонии прощания в храме муж и сын артистки встали на колени около ее гроба.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что Чурикова страдала от онкологии.