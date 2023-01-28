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Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России

Евгений Жуков
В мире
Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России
Фото: bundeskanzler.de

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что целью ФРГ на сегодняшний день является недопущение расширения границ Российской Федерации. Об этом он заявил в субботу, 28 января.

— Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы, — заявил глава немецкого государства.

Помимо этого, Шольц также обозначил три принципа, которых собирается придерживаться Берлин в существующем конфликте на Украине.

Так, немецкое правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь, кроме того, ФРГ поддержит Киев в финансовом и военном плане. В-третьих, канцлер пообещал гражданам страны, что руководство будет взвешивать принимаемые меры по Украине и действовать только совместно с союзниками, передает РИА Новости.

Германия считает, что Россия нарушила международное право, «совершив нападение» на Украину. И Берлин считает своим долгом помогать Киеву оружием, чтобы не допустить дальнейшего наступления РФ на соседнее государство. Именно такой позиции придерживаются официальные немецкие власти по отношению к ситуации на Украине. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Александр Рар.

Украина Россия Германия Олаф Шольц
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