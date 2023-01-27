«Повторение Курской битвы»: политолог Рар рассказал о будущем отношений России и Германии

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Германия считает, что Россия нарушила международное право, «совершив нападение» на Украину. И Берлин считает своим долгом помогать Киеву оружием, чтобы не допустить дальнейшего наступления РФ на соседнее государство. Именно такой позиции придерживаются официальные немецкие власти по отношению к ситуации на Украине. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Александр Рар.

По его словам, сегодня Германия и РФ пришли к ситуации, когда в Европе выстраивается политика против Москвы ввиду того, что Россия, по мнению немецких властей, «нарушила все международные права, напав на соседнее государство», отметил эксперт.

— Данная мысль соответствует нынешней немецкой точкой зрения, — пояснил Рар. — Как канцлер Германии, так и остальные представители высшей политической элиты страны придерживаются такой точки зрения. Разумеется, мнение граждан в данном случае не учитывается, поскольку они не определяют политику страны.

Сейчас, по мнению специалиста, отношения между ФРГ и РФ «максимально испорчены». На данном этапе они просто рушатся: немцы поставляют лучшие танки на Украину аккурат к годовщине Курской битвы.

— Все спрашивают, что дальше будет? А будет повторение Курской битвы, но только на территории Украины. И ясно, что исправлять все это и выстраивать отношения будет очень сложно. Но Германии и России некуда деваться, им придется снова строить мир. Ведь это единственные страны, от которых зависит стабильность в Европе. Это два больших народа, которые во многом создавали историю Европы. Более того, именно Германия и Россия в будущем будут определять систему безопасности Европы, когда наступят времена для честного, рационального и справедливого анализа, — считает Рар.

Что же касается высказываний министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на заседании ПАСЕ — эти заявления не свидетельствуют о каком-то разногласии в немецком правительстве. Министр тогда заявила, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта, но в то же время отметила, что страны Европы «ведут войну против России».

— Да, Шольц пока очень осторожно себя ведет, не делает резких движений, — заметил политолог. — Но он сам решил направить танки на Украины и сделал это не под давлением Вашингтона, как некоторые полагали. Но при этом канцлер устами своего министра Бориса Писториуса (глава Минобороны Германии — прим. «ВМ») уже заявил, что поставки танков на Украину — это не повод для ликования. Власти Германии считают, что они должны защищать Украину и остановить войну — вот такая у Германии позиция. В Берлине убеждены, что с помощью этих боевых машин удастся приостановить дальнейшее наступлении России.

Поэтому в Москве не должны питать иллюзий, полагая, что слова Бербок свидетельствуют о том, что Германия не считает себя участницей конфликта, подчеркнул Рар. Более того, Бербок является выходцем из партии «Зеленых», чьи представители еще до начала украинского конфликта выступали с очень жесткой антироссийской риторикой.

— Они не видели Россию в Европе, считая, что РФ не вписывается по идеологическим соображениям в моральные ценности Запада, поэтому должна оставаться в стороне. И сегодня воинствующая риторика госпожи Бербок и партии «Зеленых» в отношении РФ не изменилась и многих ужасает. Но в то же время находится немало тех, кто этой риторике аплодирует, считая, что пришло время поставить Россию на место. Возможно, Захарова и права, требуя уточнения позиции Германии по поводу ситуации на Украине. Но ответ очевиден: немцы активно отправляют танки и хотят, чтобы конфликт завершился, — заключил эксперт.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 27 января призвала посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине.