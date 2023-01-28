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Синоптики рассказали о предстоящих снегопадах в Москве

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о предстоящих снегопадах в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В воскресенье, 20 января, и на протяжении грядущей рабочей недели в столичном регионе ожидаются снегопады. Однако осадки будут не сильными, и общий прирост снежного покрова составит всего от двух до четырех сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

В материале говорится, что за погоду в регионе «станут отвечать циклоны», которые постепенно будут смещаться по северо-западу и северу европейской части России, делая погоду облачной и практически каждый день вызывая снегопад. Несмотря на это сильными осадки не будут, а общий прирост снежного покрова за предстоящую неделю составит всего от двух до четырех сантиметров.

В пресс-службе также заявили, что атмосферный фронт, прошедший накануне по территории Москвы и Подмосковья, «освежил снежный покров». При этом, если в южной части региона высота снега значительно не изменилась, то в центральных районах прибавилось около двух сантиметров, а на севере сугробы выросли почти на три, передает официальный сайт центра погоды «Фобос».

На следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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