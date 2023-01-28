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Третий фильм по вселенной «Майора Грома» начнут снимать весной

Евгений Жуков
Общество
Третий фильм по вселенной «Майора Грома» начнут снимать весной
Фото: shutterstock

Съемки продолжения фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — первой полнометражной экранизации комикса от издательства Bubble — стартуют весной этого года. Об этом заявил глава «Плюс студии» Михаил Китаев.

— У нас уже началась работа над фильмом, и совсем скоро начнутся съемки, весной в Петербурге мы начнем съемочный период нового фильма под названием «Майор Гром: игра», — заявил Катаев.

Создатели фильма также добавили, что планируется кинотеатральный прокат, передает ТАСС.

Сценарий первого фильма «Майор Гром: Чумной доктор» создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал в прокате более пяти миллиардов рублей и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.

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