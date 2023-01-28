Процесс вступления Швеции в НАТО приостановили

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Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в субботу, 28 января, заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в Североатлантический альянс приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса.

— События последних нескольких недель временно приостановили процесс... Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе, — передает слова главы шведского МИД газета Expressen.

Ожидается, что главы МИД стран НАТО подготовят очередной саммит альянса, который пройдет в литовской столице в период с 11 по 12 июля.

Напомним, что 21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции лучше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в западный военно-политический блок после акции с сожжением священной книги мусульман.