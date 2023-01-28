Полянский: США причастны к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты напрямую причастны к удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по районной больнице в населенном пункте Новоайдар Луганской народной республики, в результате которого погибли 14 человек. Об этом в субботу, 28 января, сообщил на своей странице в Twitter первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, украинские представители до этого указывали на то, что цели для нанесения ударов с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS «подлежат согласованию в Вашингтоне». Первый заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что подобный факт «делает США напрямую причастными».

Ранее стало известно, что в населенном пункте Новоайдар украинскими подразделениями был нанесен намеренный удар из РСЗО HIMARS по зданию районной больницы. В результате погибли 14 человек и еще 24 были ранены.

В обстрелянной больнице специалисты на протяжении многих месяцев оказывали необходимую медицинскую помощь местному населению и военнослужащим.