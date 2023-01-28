Epoznan: Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину

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Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль. Об этом в субботу, 28 января, сообщила газета Epoznan.pl.

В материале говорится, что в ночь с четверга на пятницу женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц Лозовой и Каштановой, чтобы пропустить пешехода, однако мужчина открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал машину.

По словам сотрудников полиции, злоумышленник не смог уехать далеко, поскольку врезался в дорожный знак. Затем он вышел из автомобиля, после чего попытался скрыться. Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов в короткие сроки выследили мужчину и задержали.

На данный момент подозреваемый находится в больнице под наблюдением специалистов из-за своего неадекватного поведения.

9 декабря 2022 года сообщалось, что в городе Перемышль на юго-востоке Польши украинская беженка напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski.

На видео, которое опубликовано в Сети, запечатлено, как женщина, удерживая за волосы сотрудницу банка, размахивает ножом. Она находится в агрессивном состоянии и не поддается на уговоры окружающих успокоиться.