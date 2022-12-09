Украинская беженка ворвалась с ножом в польский банк

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В городе Перемышль на юго-востоке Польши украинская беженка напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski. Об этом сообщило в четверг, 7 декабря, издание Kresy.pl.

На видео, которое опубликовано в Сети, запечатлено, как женщина, удерживая за волосы сотрудницу банка, размахивает ножом. Она находится в агрессивном состоянии и не поддается на уговоры окружающих успокоиться.

В какой-то момент сзади подошла пожилая женщина и стала бить по злоумышленнице костылем. После этого охранник смог скрутить беженку. Ее передали в руки прибывшей на место происшествия полиции.

Отмечается, что у 26-летней украинки с собой были лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения.

4 декабря сообщалось, что в Риге неизвестные подожгли дом блогерши из Украины Софьи Стужук, которая заявила о несогласии с политикой Киева. Злоумышленники бросили в дом блогерши коктейль Молотова. Возгорание быстро получилось устранить, никто из жильцов не пострадал. В доме находились пятеро детей.

По данным ООН, после начала СВО с Украины уехали почти восемь миллионов человек. Более половины из них оказались в Европе и получили статус беженцев. В большинстве случаев оказавшиеся в вынужденной эмиграции украинцы ведут себя в гостях адекватно. Но иной раз они попадают в довольно странные истории, буквально испытывая своим поведением терпение европейцев. О четырех таких историях и об отношении к беженцам в Европе — в материале «Вечерней Москвы».