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Bloomberg: Соратники Байдена считают его супругу «секретным оружием» на выборах в 2024 году

Юлия Курганова
В мире
Bloomberg: Соратники Байдена считают его супругу «секретным оружием» на выборах в 2024 году
Фото: whitehouse

Жена президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джилл может стать его «секретным оружием» на предстоящих выборах главы страны в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

— Соратники президента рассматривают ее как секретное оружие. Она может обращаться к женщинам-избирателям как учитель, мать, мачеха и бабушка, — сказано в статье.

Также Джилл обменивается с мужем информацией из «реального мира», получаемую от своих студентов. Ее личность рассматривается менее поляризующей общество, чем две ее предшественницы — Мелании Трамп и Мишель Обамы.

Вместе с тем жена Байдена по-прежнему остается неизвестной многим гражданам Америки даже спустя половину президентского срока своего супруга.

— Но в стенах Белого дома она воспринимается как ближайшее и самое защищающее президента доверенное лицо, — отмечается в публикации.

При этом Джилл Байден поддерживает выдвижение мужа на новый президентский срок.

Джо Байден в ближайшее время может объявить о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом 19 января сообщила газета The Hill со ссылкой на источники.

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