Hill: Байден может объявить скоро о планах баллотироваться в президенты США

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Президент США Джо Байден в ближайшее время может объявить о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, это, скорее всего, произойдет ближе к весне.

Соперником Байдена в данном случае станет Дональд Трамп, который в ноябре прошлого года подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Он зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы США в 2024 году.

Баллотироваться в лидеры США планирует и американский рэп-исполнитель Канье Уэст. В одном из интервью он рассказал о своем помощнике, который работает над его президентской кампанией, а на вопрос о том, можно ли считать эти слова намерением выдвинуться в качестве кандидата в президенты США в 2024 году, знаменитость ответила утвердительно.

В 2024 году в США состоятся президентские выборы. В американской прессе уже высказали мнение, что их исход определит судьбу Украины. Чем выборы в США могут обернуться для Незалежной, «Вечерней Москве» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.