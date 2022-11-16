Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году

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Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Об этом сказано в опубликованном документе федеральной избирательной комиссии.

Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы США в 2024 году, сообщает РИА Новости.

Политик анонсировал «важное заявление» в Мар-а-Лаго во вторник, 15 ноября, еще перед промежуточными выборами в Конгресс. Ранее он на своей странице в соцсети Truth Social писал, что его выступление «обернется одним из самых важных дней в истории страны».

9 ноября Трамп признал, что состоявшиеся накануне выборы в американский Конгресс были «отчасти разочаровывающими», но, несмотря на это, назвал их своей «очень большой победой».

Вопреки ожиданиям «красного цунами» соратники прежнего главы Белого дома по Республиканской партии пока еще не смогли взять под контроль ни одну из палат национального законодательного органа.

Также Трамп заявлял, что США при нынешнем президенте Джо Байдене превратились в «большой жирный провал».