«Как спите по ночам?»: Поплавская обратилась к поддерживающим Киев артистам после обстрела больницы

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Актриса Яна Поплавская давно возмущается негативными высказываниями российских знаменитостей против российских властей, а сейчас ее негодование достигло апогея. Она обвинила некоторых отечественных звезд в поддержке украинских нацистов, которые убиют мирных жителей. Это произошло после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре в ЛНР, где погибли 14 человек.

Поплавская обратилась к тем, кто поддерживает киевские власти и задала им риторический вопрос.

— Я хочу спросить Валерия Меладзе, Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), Аллу Пугачеву, Чулпан Хаматову, Земфиру, Ренату Литвинову, Семена Слепакова — а если бы вас одним махом убили, пока вы находитесь на лечении в больнице — это было бы справедливо?! Вы поддержавшие украинских нацистов, убивающих мирных людей и их детей в Донбассе. Как спите по ночам?! Вы самые настоящие сатанисты, — написала артистка в Telegram-канале.

В населенном пункте Новоайдаре в ЛНР Вооруженными силами Украины был нанесен намеренный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы. В результате погибли 14 человек и еще 24 ранены. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.