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Приметы и советы

Врач Малиновская назвала три неочевидных признака болезни печени

Юлия Курганова
Общество
Врач Малиновская назвала три неочевидных признака болезни печени
Фото: shutterstock

Три неочевидных признака болезни печени перечислила врач Ольга Малиновская. По ее словам, главная опасность этих заболеваний в том, что на ранних стадиях они протекают почти бессимптомно.

— Зачастую возникновение заболеваний печени связывают со злоупотреблением алкоголем. Однако спиртное — это не единственный фактор риска. Одна из распространенных проблем — неалкогольная жировая болезнь печени, развивающаяся на фоне избыточного веса и сахарного диабета, — сообщила медик.

Она отметила, что часто пациенты узнают о болезни, когда признаки становятся настолько явными, что игнорировать их невозможно. Например, желтеет кожа или накапливается жидкость в брюшной полости.

Малиновская сообщила, что болезни печени нередко сопровождаются внезапной потерей аппетита. Еще один признак, который редко связывают с такими заболеваниями, — это нарушения памяти и концентрации внимания.

Также симптомами повреждения печени могут быть отеки, повышенная кровоточивость, желтизна кожи и ощущение тяжести в правом подреберье, передает портал «Мослента».

Врач посоветовала при обнаружении хотя бы одного из признаков обращаться к специалисту.

Омега-3 жирные кислоты позволяют облегчить течение целого ряда болезней. Содержание таких кислот в продуктах невысокое, поэтому их часто назначают в виде капсул. При этом определять конкретную методику лечения должен специалист. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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